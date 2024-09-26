В Башкирии стартовал отопительный сезон

В 27 городах и районах Башкирии стартовал отопительный сезон, сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ.

Среди муниципалитетов, где уже началась подача тепла в дома и социальные учреждения – Аскинский, Абзелиловский, Белокатайский, Белорецкий, Бирский, Благовещенский, Янаульский, Учалинский, Уфимский, Татышлинский, Нуримановский, Салаватский, Мелеузовский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Дуванский районы, а также Октябрьский, Кумертау, Сибай и Межгорье.

На данный момент к отоплению подключают около тысячи многоквартирных домов и более 700 социальных объектов. Процесс подачи тепла не быстрый и занимает примерно два-три дня, подчеркнули в министерстве ЖКХ региона.

Ранее жителям Башкирии объяснили, как они будут платить в отопительный сезон.