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Общество
18 Сентября , 08:46

Жителям Башкирии объяснили, как они будут платить в отопительный сезон

В отопительный сезон 2024–2025 в домах без теплосчётчиков жильцы будут платить за отопление с сентября по апрель, уточнили в пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии. 

Валерий Шахов, архивное фото
Фото:Валерий Шахов, архивное фото

С начала отопительного сезона 2019–2020 годов все муниципалитеты республики перешли на новый способ оплаты за отопление — в течение отопительного периода, так называемая схема «1/8», напомнили в министерстве.

У жителей, проживающих в домах, не оборудованных общедомовым прибором учёта тепла (ОДПУ ТЭ), возникал вопрос, с какого месяца считать начало отопительного периода, так как тепло могли дать и в конце сентября, например, и в начале октября? Поэтому в апреле 2024 года было принято постановление правительства РБ, согласно которому установлен период начисления платы за отопление для домов, не имеющих ОДПУ ТЭ.

Важный момент. Документ не устанавливает сроки начала и завершения отопительного сезона. Как и прежде, начало подачи тепла и его отключение будет производиться на основании решений муниципалитетов. Принятое постановление лишь конкретизирует за какие именно восемь месяцев будут начислены платежи для жителей домов, не оборудованных ОДПУ ТЭ — с сентября по апрель.

«В многоквартирном доме, который не оборудован общедомовым прибором учёта тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется исходя из норматива потребления теплоресурса. В соответствии с нормативными документами и для обеспечения единого подхода к расчёту размера платы за коммунальную услугу по отоплению в таких жилых домах количество месяцев отопительного периода принято считать равным восьми календарным месяцам», — пояснил зампредседателя госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Владимир Леонтьев.

Речь идёт только о тех домах, которые не оборудованы общедомовым прибором учёта тепла. В тех домах, где такой прибор установлен, жильцы оплачивают теплоресурс «по факту».

Между тем, муниципалитеты республики продолжают подготовку к прохождению отопительного периода 2024-2025. На данный момент в министерство ЖКХ Башкирии паспорта готовности к работе в осенне-зимний сезон направили все районы, кроме Белорецкого.

«Белорецк в течение недели завершает капитальный ремонт сетей теплоснабжения, вопрос держим на контроле, — подчеркнули в министерстве ЖКХ РБ. — Решение о подаче теплоносителя в жилые дома и социальные объекты будет принято, исходя из погодных условий. Напомним, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже +8° градусов».

Ранее в Уфе назвали семь фактов об отопительном сезоне, сообщал Башинформ.

Автор:Галина Бахшиева
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