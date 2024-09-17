В Уфе назвали 7 фактов об отопительном сезоне

7 фактов об отопительных сезонах сезонах 21-го века в Уфе привел директор Управления жилищного хозяйства столицы Рустем Рахматуллин.

230 дней - самый продолжительный отопительный сезон (с 25.09.2006 по 11.05.2007 года);

194 дня - самый короткий отопительный сезон (с 09.10.2023 по 19.04.2024 года);

215 дней - средняя продолжительность отопительного сезона;

17 сентября 2012 и 2020 года - самое раннее начало отопительных сезонов;

9 октября 2023 года - самое позднее начало отопительного сезона;

13 апреля 2021 года - самое раннее завершение отопительного сезона;

11 мая 2007 года - самое позднее завершение отопительного сезона;

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии создается цифровая система автоматизации и контроля в сфере ЖКХ.