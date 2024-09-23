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23 Сентября , 13:14

В Башкирии пока не планируют включать отопление

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

В Башкирии в ближайшие дни не планируют включать отопление. Об этом 23 сентября на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила и. о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова.

«Согласно прогнозу погоды, к концу недели ожидается повышение температуры воздуха до +20 градусов  днем. Параметры наружной температуры до +8 градусов не выдерживаются, поэтому подача отопления в ближайшие дни не планируется», — сказала и. о. министра.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил продолжить работу по подготовке к зимнему отопительному сезону и призвал быть готовыми к подаче тепла в любой момент. Он также призвал держать на контроле ситуацию с муниципалитетами, которые на текущий момент не выполнили предписания Госжилстройнадзора на предстоящий отопительный сезон.

Ранее жителям Башкирии объяснили, как они будут платить в отопительный сезон.

Автор:Альфия Аглиуллина
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