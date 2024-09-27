Профсоюз отреагировал на жестокое нападение на врача в больнице Башкирии

В Башкирии в прошедшие выходные прямо в Благовещенской районной больнице на дежурившего врача-хирурга напали трое мужчин. Они избили медика, сейчас он с сотрясением, ушибами и переломом находится в нейрохирургии на лечении. Как информировал «Башинформ», ссылаясь на данные пресс-службы МВД по РБ, по данному факту задержали только одного подозреваемого, 24-летнего жителя Благовещенска. Ему вменяют статью «хулиганство».

Между тем ситуацией с избиением коллеги занялись в профсоюзе работников здравоохранения Башкирии. Как сообщили в пресс-службе организации, профсоюз мгновенно отреагировал на нападение врача Благовещенской ЦРБ.

«Первичная профсоюзная организация в день инцидента проинформировала о нападении на врача. Юристы профсоюза проконсультировали пострадавшего, помогли ему составить заявление в полицию, объяснили порядок действий — необходимо найти свидетелей, подтверждающих факт нападения, если в приемном покое велась видеосъёмка, предоставить ее в правоохранительные органы, определить степень нанесенного вреда. Юристы профсоюза ждут результатов проверки полиции», — сообщили в профсоюзе работников здравоохранения РБ.

Отмечается, что организация реагирует на каждый случай проявления агрессии в отношении медработников и добивается справедливого наказания обидчикам. С 2020 года действует программа страхования и все члены профсоюза, работники здравоохранения, могут рассчитывать на материальную помощь при несчастных случаях на работе.

По данным профсоюза, в 2022 году в республике произошло 9 случав нападения на медиков при исполнении своих обязанностей, в 2024 году — 15. Профсоюзом внесены предложения в комитет по здравоохранению Госдумы, уже есть решение и намечены направления работы.

«Мы считаем, что работников „скорой“ и приемных покоев необходимо наделить статусом, аналогично с полицейскими, жизнь и здоровье которых при исполнении должностных функций охраняется государством», — подчеркнули в профсоюзе.

Ранее избитый местными авторитетами врач подробно рассказал о случившемся в больнице.