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26 Сентября , 16:08

В больнице Башкирии жестоко избили врача

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Оперативники Благовещенского района задержали подозреваемого в хулиганстве. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, мужчина ударил врача за неоперативное оказание медицинской помощи.

В полицию обратился 30-летний врач медучреждения. Он сообщил, что ему были нанесены телесные повреждения. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска задержали дебошира. Им оказался 24-летний житель Благовещенска. Он дал признательные показания.

По предварительным данным, в день происшествия подозреваемый споткнулся на улице и получил травму, вследствие чего пришел на прием к врачу. В отделении больницы, куда он обратился, пациенту не понравилось долгое ожидание очереди для получения помощи. Злоумышленник начал вести себя агрессивно — размахивал руками и нецензурно высказывался в адрес врача. В ходе конфликта горожанин нанес телесные повреждения работнику. Очевидцы произошедшего вызвали полицейских.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Автор:Дарья Субботина
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