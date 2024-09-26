Жестоко избитый в больнице Башкирии врач боится за свою жизнь

В Благовещенской районной больнице в прошедшие выходные во время дежурства на 30-летнего врача-хирурга напали трое мужчин. Как информировал «Башинформ», ссылаясь на данные пресс-службы МВД по РБ, по данному факту задержали только одного подозреваемого, 24-летнего жителя Благовещенска. Ему вменяют статью «хулиганство». Информагентству удалось связаться с пострадавшим врачом, который сейчас находится на лечении в больнице Уфы, и выяснить подробности случившегося.

«В приемный покой районной больницы на своем автомобиле приехали трое, судя по всем признакам, нетрезвых мужчин. Как я понял, они где-то подрались и получили травмы. Я находился в отделении с пациентами. Спустя три минуты спустился после звонка медсестры, и уже слышал какие-то крики и мат, понял, что-то не так. Также в трубке я услышал угрозы в свой адрес. Спустившись, я их успокоил, начал оказывать помощь. У одного была рваная рана волосистой части головы: когда я промывал ее, он резко дернул головой и обрызгал меня кровью. Я по стандартной процедуре спросил, есть ли гепатит, ВИЧ? А затем меня начали бить в перевязочной. Подлетел второй. Избиение продолжилось в коридоре. Меня могли и убить, они не контролировали свои действия», — сообщил «Башинформу» медик.

Сотрудники больницы нажали тревожную кнопку, на место минут через 10 прибыли росгвардейцы. Очевидцы рассказали, что разъяренных мужчин не остановило присутствие вооруженных правоохранителей, одному из которых тоже досталось от «пациентов». Натворив дел в больнице, все трое сели в машину и покинули место происшествия. По словам местных жителей, напавшие на медика являются «авторитетами», у них якобы были проблемы с законом – округу держат в страхе.

«Вызвал полицию. У меня диагностировали перелом пальца, ушибы мягких тканей лица, головы, шеи. В Уфе попал в нейрохирургию с сотрясением, сейчас острый период, — добавил хирург. — Написал заявление. За мной приехали уфимские полицейские, отвезли в Благовещенск и с местными полицейскими задержали двоих, а самого главного — нет. К слову, в то же утро после избиения приехали друзья тех мужчин, увидели меня в гипсе и стали угрожать, заявили, что я не с теми связался, что будет расплата. Не верили, что у меня перелом. Оскорбляли по национальному признаку, хотя я родился и вырос в республике».

К защите врача подключились минздрав РБ и профсоюз работников здравоохранения РБ. Медика проконсультировали, что нужно снять побои, а также о дальнейших действиях. К слову, в больнице есть камеры наблюдения, они зафиксировали избиение — видео есть в распоряжении полиции.

«Я боюсь за свою жизнь! Скорее всего, как выпишусь, поменяю место работы, перееду из Благовещенска в другой город, — подытожил врач-хирург. — Не хотелось бы, чтобы врачи, находясь на рабочем месте, рисковали своим здоровьем, попадали в подобные ситуации. И сейчас важно, чтобы все виновные понесли предусмотренное законом наказание, не ушли от ответственности. Если так будут бить врачей, кто будет работать?»