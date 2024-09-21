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21 Сентября , 20:46

Педагоги Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса

telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
Фото:telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова

Педагоги Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы — 2024».

Воспитательница детского сада № 18 Уфы Алия Ишдавлетова признана лучшей среди воспитателей, которые работают с детьми на родном языке, а учитель башкирского языка из Старого Сибая Баймакского района Азалия Ибрагимова стала лауреатом среди учителей родных языков этого конкурса.

telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
Фото:telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова
Фото:telegram-канал Главы Башкортостана Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил педагогов с успехом в престижном конкурсе страны.

«Поздравляю педагогов с этим успехом! Мы много внимания уделяем преподаванию родных языков, активно развиваем в Башкортостане полилингвальное образование. И вот такие у нас отличные результаты, от которых в конечном итоге выигрывают наши дети», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.

Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» проводится министерством просвещения Российской Федерации. В этом году он прошёл в Казани с 16 по 21 сентября. За звание лучшего учителя родного языка и литературы боролись 112 педагогов из 79 регионов страны.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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