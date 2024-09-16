Педагоги родного языка из Башкирии участвуют в российском конкурсе

Министерством просвещения Российской Федерации с 16 по 21 сентября 2024 года проводится всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы». За звание лучшего учителя родного языка и литературы поборются 112 педагогов из 79 регионов страны.

Торжественная церемония открытия конкурса состоялась 16 сентября 2024 года в городе Казани Республики Татарстан.

Республику Башкортостан в этом конкурсе представляют учитель башкирского языка и литературы средней общеобразовательной школы с. Старый Сибай Баймакского района Республики Башкортостан Ибрагимова Азалия Варисовна, победитель межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы – 2024» и воспитатель Башкирского детского сада №18 города Уфы Ишдавлетова Алия Ризаевна, победитель республиканского профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке».