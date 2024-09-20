Алия Ишдавлетова из Уфы вошла в Топ-15 лучших воспитателей России

Воспитатель детского сада № 18 Ленинского района Уфы Алия Ишдавлетова признана одной из 15 лучших воспитателей России. Накануне она успешно прошла первый тур заключительного этапа всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы — 2024» в Казани и стала лауреатом конкурса в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста».

«Это значит, что представительница Башкирии продолжит участие в следующих конкурсных испытаниях. Сегодня у лауреатов начнутся испытания второго тура. Они проведут просветительское мероприятие. Церемония награждения победителя и призеров состоится в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма 21 сентября», — рассказал в своих соцсетях глава администрации Ленинского района Олег Котов.



Алия Ризаевна с 2020 года работает воспитателем в детсаду № 18. Она победитель регионального этапа XI всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучшая практика сохранения и укрепления традиционных российский духовно-нравственных ценностей», победитель городского профессионального конкурса «Педагог-мастер», абсолютный победитель конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации РБ», обладатель премии Главы Республики Башкортостан.

Ранее сообщалось, что финал всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в этом году пройдет в Уфе.