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20 Сентября , 15:37

Алия Ишдавлетова из Уфы вошла в Топ-15 лучших воспитателей России

соцсети Олега Котова
Фото:соцсети Олега Котова

Воспитатель детского сада № 18 Ленинского района Уфы Алия Ишдавлетова признана одной из 15 лучших воспитателей России. Накануне она успешно прошла первый тур заключительного этапа всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы — 2024» в Казани и стала лауреатом конкурса в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста».

«Это значит, что представительница Башкирии продолжит участие в следующих конкурсных испытаниях. Сегодня у лауреатов начнутся испытания второго тура. Они проведут просветительское мероприятие. Церемония награждения победителя и призеров состоится в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма 21 сентября», — рассказал в своих соцсетях глава администрации Ленинского района Олег Котов.

Алия Ризаевна с 2020 года работает воспитателем в детсаду № 18. Она победитель регионального этапа XI всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучшая практика сохранения и укрепления традиционных российский духовно-нравственных ценностей», победитель городского профессионального конкурса «Педагог-мастер», абсолютный победитель конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации РБ», обладатель премии Главы Республики Башкортостан.

Ранее сообщалось, что финал всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в этом году пройдет в Уфе.

Автор:Альфия Аглиуллина
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