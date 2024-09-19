Уфа примет финалистов конкурса работников допобразования

Финал всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в этом году пройдет в Уфе. Мероприятие состоится уже на следующей неделе с 23 по 27 сентября, следует из распоряжения Главы Башкирии, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, оргкомитету конкурса поручено организовать проживание, питание, транспортное обслуживание участников и экскурсионное обслуживание для иногородних конкурсантов.

Напомним, по итогам всероссийского конкурса профессионального мастерства работников допобразования «Сердце отдаю детям» 2023 года абсолютным победителем признана педагог дополнительного образования по естественно-научной направленности центра «Эколог» Уфы Татьяна Воробьева.