Новый магазин «Китап» - первый в Башкирии, где широко представлены издания РГО

14 сентября в историческом центре Уфы, в доме по ул. Ленина, 26 открылся новый магазин издательства «Китап». В широком ассортименте книг и другой печатной продукции – эксклюзивные издания Русского географического общества. О значимости такой площадки рассказал руководитель регионального отделения РГО, ректор БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов.

«Радует, что флагманский магазин издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой находится в шаговой доступности от университета, уверен, наши студенты будут здесь частыми гостями. Удобное расположение, богатый ассортимент классической и современной литературы сделают новый магазин еще одной любимой многими точкой на карте Уфы, - считает Салават Сагитов.- Как руководитель отделения РГО в Башкирии хочу отметить, что впервые у Русского географического общества появился свой стенд с литературой. Это для нас знаковый подарок к 70-летию отделения, которое отмечается в 2024 году. Литература, представленная на специализированном стенде в новом магазине «Китап», будет полезна взрослым и детям – всем, кто интересуется историей и географией нашей необъятной России».

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