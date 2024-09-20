Глава Башкирии рассказал о своих книжных предпочтениях

Сегодня, 20 сентября, Глава Башкирии Радий Хабиров впервые побывал в новом магазине башкирского издательства «Китап» в Уфе и приобрел несколько книжных новинок. О своих предпочтениях при покупке книг он рассказал корреспонденту «Башинформа».

«Приобрел рассказы для детей, потом большой альбом про старую Уфу. Я люблю смотреть, потом какие-то вещи мы воспроизводим, опираясь на эти альбомы. Также (купил — прим. ред) заветы Акмуллы. Я знаю его главный завет: „Башкиры, учитесь!“, но я полагаю, что у мудрого человека было много заветов», — поделился Глава республики.

Радий Хабиров добавил, что сейчас дочитывает книгу «Орден тамплиеров».

«Это моя такая персональная история. Просто я очень люблю потрясающие истории Крестовых походов. Противостояние Запада и Востока, корни многих конфликтов, которые сейчас есть, заложены были еще тогда».

Он также выразил надежду, что новый магазин «Китап» станет заметной культурной точкой в самом центре башкирской столицы и порекомендовал жителям и гостям региона обязательно посетить его.

Справка

В 2024 году издательство «Китап» отмечает 105-летие. Его днем рождения считается 16 октября 1919 года. Именно в этот день президиум Башревкома принял решение «организовать самостоятельный орган — Центропечать, в каковой передать издательское дело всех наркоматов». Исполнение данного постановления было поручено секретарю редакционной коллегии газеты «Башҡортостан хәбәрҙәре» («Известия Башкортостана»), журналисту Исхаку Рахматуллину. Объединив издательства всех наркоматов, Центропечать должна была стать первым государственным учреждением в сфере издательства и печати Башкирской республики.