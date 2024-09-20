Радий Хабиров посетил новый магазин издательства «Китап» в Уфе

В рамках рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил новый фирменный магазин издательства «Китап». Он открылся 14 сентября 2024 года в историческом центре Уфы, в доме по ул. Ленина, 26. И.о. директора издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой Эльмира Хайретдинова рассказала, что в торговом зале нового фирменного магазина представлена продукция издательств «Китап» и «Башкирская энциклопедия», национальная литература других регионов на русском, башкирском, татарском, удмуртском, английском, немецком и других языках.
Кроме того, покупатели могут приобрести здесь эксклюзивные издания Русского географического общества, Российского военно-исторического общества. Большое внимание в ассортименте магазина уделено детским изданиям, товарам для творчества, настольным играм, сувенирной продукции, посвященной 450-летию столицы.
Магазин оформлен в современном этностиле. Здесь обустроено специальное пространство для встреч с писателями, мастер-классов с журналистами, поэтами, фотовыставок, проведения мероприятий для детей и подростков, лаунж-зона для читателей.
Радий Хабиров ознакомился с новинками издательства и оставил свои пожелания в книге почетных гостей. Глава региона также приобрел две книги, которые рассказывают об истории Уфы и ее сегодняшней жизни, изданные к юбилею города, а также книгу «Заветы Акмуллы».
«Хороший магазин получился, находится в историческом месте. Улица Ленина — самая «гостевая», здесь много туристов. И для жителей республики удобная локация, всех приглашаю посетить магазин нашего издательства, получилось уютно и по-современному», - сказал Радий Хабиров.
Справка:
В 2024 году издательство «Китап» отмечает 105-летие. Его днем рождения считается 16 октября 1919 года. Именно в этот день президиум Башревкома принял решение «организовать самостоятельный орган – Центропечать, в каковой передать издательское дело всех наркоматов». Исполнение данного постановления было поручено секретарю редакционной коллегии газеты «Башҡортостан хәбәрҙәре» («Известия Башкортостана»), журналисту Исхаку Раxматуллину. Объединив издательства всех наркоматов, Центропечать должна была стать первым государственным учреждением в сфере издательства и печати Башкирской республики.