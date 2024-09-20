Радий Хабиров посетил новый магазин издательства «Китап» в Уфе

В рамках рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил новый фирменный магазин издательства «Китап». Он открылся 14 сентября 2024 года в историческом центре Уфы, в доме по ул. Ленина, 26. И.о. директора издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой Эльмира Хайретдинова рассказала, что в торговом зале нового фирменного магазина представлена продукция издательств «Китап» и «Башкирская энциклопедия», национальная литература других регионов на русском, башкирском, татарском, удмуртском, английском, немецком и других языках.

Кроме того, покупатели могут приобрести здесь эксклюзивные издания Русского географического общества, Российского военно-исторического общества. Большое внимание в ассортименте магазина уделено детским изданиям, товарам для творчества, настольным играм, сувенирной продукции, посвященной 450-летию столицы.

Магазин оформлен в современном этностиле. Здесь обустроено специальное пространство для встреч с писателями, мастер-классов с журналистами, поэтами, фотовыставок, проведения мероприятий для детей и подростков, лаунж-зона для читателей.