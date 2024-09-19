В Башкирии к Айгиру запустят сдвоенный поезд «Финист»

В Башкирии в направлении Айгира запустят сдвоенный электропоезд «Финист». Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан совместно с АО «Башкортостанской ППК» проводят активную работу по увеличению составности скорых пригородных поездов сообщением Уфа — Белорецк.

В ближайшие выходные, 21–22 сентября, по одному из самых востребованных туристических направлений республики будет курсировать сдвоенный состав электропоездов ЭС104 «Финист» в 10-вагонном исполнении.

— На днях в Республику Башкортостан поставили второй состав современного электропоезда «Финист». Его максимальная вместимость составляет 1200 человек. Таким образом, сдвоенный состав электропоездов «Финист» в 10-вагонном исполнении сможет перевезти 2400 человек. Благодаря этому туристы с комфортом смогут добраться до самого популярного туристического места Башкортостана, — рассказала и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии в электричках в сторону Айгира образовалась давка. Глава Башкирии остался недоволен ситуацией с очередями на электричку и поручил минтрансу решить вопрос.

Справка

Первый «Финист» Башкортостан получил летом. В августе он отправился в рейс по Башкирии. В будние дни данный состав курсирует в черте Уфимской городской агломерации сообщением «Дема — Шакша — Дема», в выходные и праздничные дни обслуживает маршрут «Уфа — Айгир — Белорецк».

Также увеличение составности до 10 вагонов по маршруту Уфа — Белорецк запланировано на 28–29 сентября 2024 года.

График движения пригородных поездов:

— № 7485/7486/7488 Уфа (отпр. 07:07) — Айгир (приб. 11:06, отпр. 11:09) — Белорецк (приб. 12:36);

— № 7489/7491/7492 Белорецк (отпр. 17:33) — Айгир (приб. 18:48, отпр. 18:51) — Уфа (приб. 22:19).

Время местное.