В Башкирии в электричках на Айгире образовалась давка

Туристическое место Айгир в Белорецком районе в эти тёплые осенние выходные пользуется большой популярностью.

В электричке туристы ехали даже стоя, а на подъёме на гору образовалась «пробка» из людей, пишут жители Башкирии в соцсетях. На видеокадрах видно, что на вокзальной станции происходит настоящий ажиотаж, поезд ожидает толпа людей.

"Зомби апокалипсис сегодня на Айгире", сообщает группа "Подслушано Белорецк".

"Пробки на Айгире. В эти выходные на горе Айгир не протолкнуться", "В выходные не езжу туда, невозможно много людей, только в будние дни", - говорится в сообщениях.