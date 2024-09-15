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15 Сентября , 12:01

В Башкирии в электричках на Айгире образовалась давка

Скриншот видео
Фото:Скриншот видео

Туристическое место Айгир в Белорецком районе в эти тёплые осенние выходные пользуется большой популярностью.

В электричке туристы ехали даже стоя, а на подъёме на гору образовалась «пробка» из людей, пишут жители Башкирии в соцсетях. На видеокадрах видно, что на вокзальной станции происходит настоящий ажиотаж, поезд ожидает толпа людей. 

"Зомби апокалипсис сегодня на Айгире", сообщает группа "Подслушано Белорецк".

"Пробки на Айгире. В эти выходные на горе Айгир не протолкнуться", "В выходные не езжу туда, невозможно много людей, только в будние дни", - говорится в сообщениях.

Автор:Рустем Сагитов
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