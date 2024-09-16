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16 Сентября , 12:48

Глава Башкирии остался недоволен ситуацией с очередями на электричку до Айгира

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Башкирии в прошедшие выходные туристы сообщили об очередях, давках и переполненных вагонах на пути следования до популярных направлений Айгир и Инзер в Белорецком районе. Глава республики Радий Хабиров 16 сентября на оперативном совещании в ЦУР РБ выказал недовольство данной ситуацией.

«15 сентября в соцсетях был очень серьезный негативный всплеск из-за больших очередей на электричку на станцию Айгир. Что предпринял минтранс?», — спросил руководитель региона.

«Да, действительно, был большой всплеск. Обычно в эти дни перевозятся около 800 пассажиров, но при подвозе пассажиров их было около 1200. На самих горах была пробка из туристов, поэтому развозили автобусами. Это единичный случай», — ответила и.о. главы республиканского минтранса Любовь Минакова.

«Вы должны прогнозировать. Это одни из крайних выходных, чудесная погода, все выезжают за город. Спокойно можно было отработать с РЖД, спокойно эти вопросы решить. Примите, что это ваша недоработка. Вы заранее должны были увеличить количество электричек. Также 15 сентября была нехватка мест в электричке „Ласточка“ по маршруту Раевка — Уфа. Тоже популярный маршрут. Нужно прогнозировать ситуации и перегруппировываться», — подчеркнул Радий Хабиров.

«Принято. Отработаем», — сказала Любовь Минакова.

Автор:Дарья Субботина
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