Строители Башкирии завершают ремонт детсада и школ в ЛНР

В Красном Луче ЛНР строители Башкирии принимают активное участие в восстановлении городской инфраструктуры, необходимой для комфортного проживания жителей, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ РБ.

Как сообщал Башинформ, ранее в Красном Луче торжественно открыли ясли-сад «Роза».

На данный момент основные работы по ремонту остальных школ и детских садов, внесенных в план работ текущего года, завершены. Среди них — ясли-сад «Аленушка», учебно-воспитательный комплекс «Берегиня» и городские школы № 4, 5 и 9. Рабочие уже убирают строительный мусор, усиливают и выравнивают кровельное ограждение, ремонтируют водосточную систему.

«На текущий момент выполнен демонтаж и монтаж основного кровельного покрытия. Поставлены парапетные крышки, ограждения. Заканчиваются работы по устранению мелких недочетов. В школе № 9 продолжается реконструкция системы теплоснабжения. Дети смогут обучаться в комфортных, теплых условиях с гарантированно качественными кровлями», — отметил заместитель министра ЖКХ Башкирии Вилорий Угаров.

Напомним, Радий Хабиров в начале сентября совершил рабочую поездку в ДНР и ЛНР. Глава Башкирии побывал в расположениях, где служат выходцы из Башкирии. Также он побывал в подшефном городе Красный Луч.

«Люди благодарят за помощь. Некоторые у нас говорят, что мы там (в ЛНР) делаем, а у нас — нет. Пока мы там (в ЛНР) крыши двух садиков отремонтировали, у себя построили 65 детских садов. Поэтому такие разговоры не уместны. Мы помогали и будем помогать», — сказал Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе 9 сентября.