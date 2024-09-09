Башкирия продолжит помогать ЛНР

Благодаря деятельности Башкирии в Красном Луче (ЛНР) восстановлена инфраструктура, приведены в порядок дороги. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сказал Глава республики Радий Хабиров. Он подчеркнул, что помощь жителям Луганской Народной Республики будет продолжаться.

Напомним, Радий Хабиров на прошлой неделе совершил рабочую поездку в ДНР и ЛНР. Глава Башкирии побывал в расположениях, где служат выходцы из Башкирии. Также он побывал в подшефном городе Красный Луч.

«Люди благодарят за помощь. Некоторые у нас говорят, что мы там (в ЛНР) делаем, а у нас — нет. Пока мы там (в ЛНР) крыши двух садиков отремонтировали, у себя построили 65 детских садов. Поэтому такие разговоры не уместны. Мы помогали и будем помогать», — сказал Радий Хабиров.