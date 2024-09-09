Новости Башкортостана и Уфы
90.39
+0.56
99.91
+0.19
71.6
+0.54
11+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
СВОих не бросаем
9 Сентября , 15:32

Башкирия продолжит помогать ЛНР

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Благодаря деятельности Башкирии в Красном Луче (ЛНР) восстановлена инфраструктура, приведены в порядок дороги. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сказал Глава республики Радий Хабиров. Он подчеркнул, что помощь жителям Луганской Народной Республики будет продолжаться.

Напомним, Радий Хабиров на прошлой неделе совершил рабочую поездку в ДНР и ЛНР. Глава Башкирии побывал в расположениях, где служат выходцы из Башкирии. Также он побывал в подшефном городе Красный Луч.

«Люди благодарят за помощь. Некоторые у нас говорят, что мы там (в ЛНР) делаем, а у нас — нет. Пока мы там (в ЛНР) крыши двух садиков отремонтировали, у себя построили 65 детских садов. Поэтому такие разговоры не уместны. Мы помогали и будем помогать», — сказал Радий Хабиров.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru