Строители Башкирии отремонтировали детсад в ЛНР

В Красном Луче строители из Башкортостана отремонтировали ясли-сад № 15 «Роза», сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

Ремонтные работы начались в этом детском саду в апреле текущего года. Это один из 43 объектов, курируемых министерством жилищно-коммунального хозяйства РБ. В детском саду была полностью заменена кровля и установлены новые пластиковые окна. Продолжаются работы по замене старой угольной котельной на современную газовую.

Детский сад рассчитан на 50 детей.

«Уже многие годы Башкортостан оказывает шефскую помощь достаточно большому городу Луганской Народной Республики — Красному Лучу. Все эти годы мы помогали строить и ремонтировать социальные объекты, в том числе школы, садики. Продолжаем приводить в порядок дороги. В этом году также выполнили целый ряд работ. Могу поделиться наблюдением. Я хорошо помню Красный Луч образца 2018 года и вижу его сейчас. Это огромная разница. Раньше, когда мы приезжали сюда, никогда не видели людей на улицах. А сейчас видим улыбающихся мужчин, женщин, детей, которые действительно живут в похорошевшем городе. Желаю Красному Лучу, всем луганчанам и жителям новых территорий развития и благополучия», — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Напомним, Радий Хабиров на прошлой неделе совершил рабочую поездку в ДНР и ЛНР. Глава Башкирии побывал в расположениях, где служат выходцы из Башкирии. Также он побывал в подшефном городе Красный Луч.

«Люди благодарят за помощь. Некоторые у нас говорят, что мы там (в ЛНР) делаем, а у нас — нет. Пока мы там (в ЛНР) крыши двух садиков отремонтировали, у себя построили 65 детских садов. Поэтому такие разговоры не уместны. Мы помогали и будем помогать», — сказал Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе 9 сентября.