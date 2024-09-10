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10 Сентября , 16:56

В Башкирии пробравшийся на территорию детсада лось скончался

минэкологии РБ
Фото:минэкологии РБ

Стали известны новые подробности проникновения лося на территорию детского сада «Ляйсан» в Авдоне. Выяснилось, что сохатый забился в угол и лег, потом у него пошла пена изо рта. Перед ним поставили ведро с водой. На место приехали спасатели, ветеринары и полицейские. Как сообщили «Башинформу» в минэкологии РБ, животное умерло.

«Только что сообщили о том, что лось умер. Сейчас ветеринары его осмотрят и выяснят причину. Скорее всего, животное скончалось от стресса, так часто бывает», — прокомментировал «Башинформу» заместитель министра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев.

Ранее на улицах села в Башкирии заметили рысь.

Автор:Дарья Субботина
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