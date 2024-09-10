В Башкирии настойчивый лось пробрался на территорию детсада

В Уфимском районе Башкирии очевидцы сняли на видео, как лось пробрался на территорию детского сада «Ляйсан» в Авдоне. На записи, опубликованной в соцсетях видно, как сохатый подошел к железным воротам и смог преодолеть их. Возможно, животное чего-то испугалось.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минэкологии РБ, на место уже выехал их инспектор. Подробная информация об инциденте будет позже. До детсада дозвониться не удалось, так как трубку никто не взял.

Ранее на улицах села в Башкирии заметили рысь.