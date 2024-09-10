На улицах села в Башкирии заметили рысь

Жители села Толбазы заметили на улицах котенка рыси. Животное видели на улицах Маяковского и Свободы. На место оперативно выехал сотрудник минэкологии Башкирии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Исследовав указанную территорию, специалист обнаружил следы дикого животного, предположительно рыси, но рысь не встретил. По словам госинспектора минэкологии РБ Рафиля Кадырова, рысь видели жители улиц, находящихся рядом с лесными массивом. Животное появляется у домов и уходит обратно в лес.

В министерстве напомнили, что при встрече с диким животным, неважно, где она произошла, желательно не гнаться за ним, не пытаться приблизиться и потрогать зверя, покормить его. Особенно это касается молодых животных, так как запах человека отпугивает мать от детеныша. О каждой встрече необходимо сообщать работникам охотничьих хозяйств, государственным охотничьим инспекторам или в оперативно-диспетчерскую службу минэкологии РБ по телефону: (347) 218-04-30.

Ранее о том, как вести себя при встрече с животными, рассказывал «Башинформ».