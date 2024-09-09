В Башкирии по просьбам жителей отремонтировали бассейн детской спортшколы

В селе Стерлибашево завершили капитальный ремонт бассейна детско-юношеской спортивной школы, сообщает ЦУР Башкирии. Известно, что отремонтировать чашу объекта местные жители попросили во время Прямой линии Главы РБ в 2023 году, опубликовав просьбу на Платформе обратной связи.

«Решением проблемы занялась администрация Стерлибашевского района. В кратчайшие сроки была подготовлена проектно-сметная документация на проведение капремонта. Письмо с просьбой об оказании финансовой помощи направили в правительство Башкортостана и минобрнауки республики. В феврале 2024 года подрядчик приступил к капремонту бассейна. Пока он шел, сотрудники администрации Стерлибашевского района поддерживали с жителями обратную связь, информируя об этапах проведения работ. В конце августа ремонт чаши бассейна завершили». — пояснили в ЦУРе.

Открытие обновленного бассейна состоялось 2 сентября — сейчас там уже занимаются будущие чемпионы.

Ранее в Уфе завершили капремонт водопровода Д-600.