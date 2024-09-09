В Уфе завершили капремонт водопровода Д-600

В Уфе завершен капитальный ремонт водопровода Д-600 мм на улице Менделеева от Обской до Сагита Агиша протяженностью почти 1,2 тысячи погонных метров. Об этом информирует столичный «Водоканал».

Известно, что объект, введенный в эксплуатацию в 1956 году, обеспечивает холодной водой центральные части города, а также Нижегородку и Дему. Капремонт позволит увеличить надежность водоснабжения и снизит число аварийных отключений.

Напомним, работы велись по федеральному проекту «Капремонт объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения Уфы РБ» за счет средств Фонда национального благосостояния.