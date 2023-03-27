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Вчера, 13:32

В зону подтопления в Башкирии может попасть 20 тысяч домов

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии продолжается подготовка к весеннему паводку. По наихудшему сценарию, в период половодья в зону возможного затопления может попасть до 257 населенных пунктов в 42 муниципалитетах, свыше 20 тыс. жилых домов с населением более 80 тыс. человек. Об этом во время оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил начальник ГУ МЧС России по Башкирии Марат Латыпов.

Он отметил, что потенциально опасные и социально значимые объекты, а также скотомогильники, склады ядохимикатов, накопители промышленных отходов в зону паводка не попадают. На случай возможной эвакуации подготовлены 374 пункта временного размещения, вместимостью более 60 тыс. человек.

На контроле ведомства - 47 затороопасных участков в 20 муниципалитетах, для снижения рисков образования заторов проводятся чернение и взрывы льда. Взрывные работы проведены в шести районах республики. Муниципалитеты актуализируют планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, при этом 15 муниципальных образований свои планы еще не переработали.

Ранее «Башинформ» сообщал, когда ожидается вскрытие рек в Башкирии.

Автор:Роман Якимчук
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