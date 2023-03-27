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Вчера, 13:15

Ледоход на реках Башкирии ожидается в первые дни апреля

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Вскрытие рек на территории Башкирии ожидается на 8-10 дней раньше срока или 1-4 апреля. Об этом во время оперативного совещания правительства Башкирии в ЦУРе сообщила руководитель Башгидромета Вилора Горохольская.  

По ее словам, объемы весеннего половодья будут на 15-40% ниже средних многолетних значений. Причина этого в том, что осеннее увлажнение ниже нормы на 10-20%, а глубина промерзания почвы (за исключением бассейна реки Уфы) меньше средних многолетних значений на 5-20 см.

Ранее «Башинформ» сообщал, что сделано в республике для минимизации последствий паводка.

Автор:Роман Якимчук
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