Ледоход на реках Башкирии ожидается в первые дни апреля

Вскрытие рек на территории Башкирии ожидается на 8-10 дней раньше срока или 1-4 апреля. Об этом во время оперативного совещания правительства Башкирии в ЦУРе сообщила руководитель Башгидромета Вилора Горохольская.

По ее словам, объемы весеннего половодья будут на 15-40% ниже средних многолетних значений. Причина этого в том, что осеннее увлажнение ниже нормы на 10-20%, а глубина промерзания почвы (за исключением бассейна реки Уфы) меньше средних многолетних значений на 5-20 см.

Ранее «Башинформ» сообщал, что сделано в республике для минимизации последствий паводка.