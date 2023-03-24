В Уфе приступают к монтажу водовода на ул. Колгуевской, будет перекрыто движение

В Уфе приступают к самой сложной части монтажа водовода на ул. Колгуевской. Здесь будут делать врезку в магистральный водопровод Кировского района. Одна из траншей для укладки труб будет проходить под дорогой, которую придется перекрыть на участке от ул. Пугачева до ул. Бакинской с 15 апреля по 31 августа 2023 года. Для местных жителей и машин экстренных служб будет организован временный проезд.

Водовод – часть крупнейшего инфраструктурного проекта в области водоснабжения южной части Уфы стоимостью 6,8 млрд рублей. Водой будут обеспечены перспективные районы застройки от Демы до Затона.

- Протянут две нитки трубы: постоянную и резервную. По ним чистой водой будут снабжаться порядка 4 млн квадратных метров нового жилья, – сообщил начальник управления капитального строительства администрации Уфы Руслан Хайруллин. – Хочу отметить, что в современной истории Уфы такого масштабного проекта не было. Это довольно большая и стратегически важная стройка.

По данным подрядной организации, гарантийный срок пластиковых труб от завода-изготовителя составляет 50 лет, однако из-за того, что они не подвержены коррозии, ремонт может не понадобиться и на протяжении века.

– Общая протяженность водовода составляет 42 км в двухниточном исполнении, в однониточном – 21 км. Одна труба для чистой воды считается основной, а вторая будет идти как резервная. Наружный диаметр трубы из полиэтилена – 630 мм. Уникальность также в том, что методом наклонно-направленного бурения мы прошли под реками Белой (621 м) и Демой (352 м). Сначала прокладывается специальный футляр диаметром один метр, а уже в него протаскивается пластиковая труба, – рассказал руководитель проекта, представитель ООО «Нефтегазстрой» Ильдан Габдрахманов.

Проект строительства водовода реализуется с 2022 года. В этом году для инженеров и монтажников выпал сложный участок с перекрытием ул. Колгуевской с середины апреля и до конца лета. Объездные пути продуманы, уже установлены информационные щиты, работа ведется совместно с ГИБДД. К сожалению, без перекрытия участка обойтись нельзя. Кроме того, ширина самой дороги не позволяет перекрыть только одну полосу, а также сделать параллельный проезд.

По поручению главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева его первый заместитель Сергей Кожевников регулярно проводит здесь выездные совещания. Очередное состоялось 24 марта, где снова была рассмотрена возможность минимизации неудобств горожанам и поиск альтернативных закрытию дороги решений.

- При всем нашем желании обойти неудобства – не закрыть проезд мы не можем. Иначе смонтировать водовод не удастся. Если же рассматривать строительство параллельной дороги, то для реализации этого требуется снести несколько домов – таким образом, с оформлением всей необходимой документации, на это может уйти как минимум год, - сказал Сергей Кожевников.

Он также подчеркнул, что после завершения всех работ вдоль улицы Колгуевской, от Бакинской до Пугачева, обустроят пешеходный тротуар и смонтируют наружное освещение.

Строительство крупных инфраструктурных объектов всегда сопровождаются неудобствами, которые требуют терпения. Это тот самый случай. Четыре с половиной месяца для такого масштабного проекта – не самый большой срок.