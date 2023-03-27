В детских лагерях Башкирии началась установка быстровозводимых конструкций - модулей

В Башкирии с 1 марта на территориях загородных детских лагерей началась работа по возведению модулей. Об этом на оперативном совещании правительства рассказал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Как сообщал ранее «Башинформ», в январе 2023 года республика успешно прошла конкурс и вошла в число 15 регионов - победителей федерального проекта на выделение субсидии для создания некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) в загородных стационарных лагерях.

«Благодаря участию республики в федеральном проекте, общая вместимость загородных стационарных лагерей увеличится на почти 300 мест. К 25 мая все шесть модулей будут готовы принять детей уже этим летом», - подчеркнул Айбулат Хажин, отметив, что республика и в дальнейшем планирует участвовать в таком федеральном проекте.

Он также добавил, что во время летней оздоровительной кампании-2023, как и в прошлом году, будет организован отдых детей из Луганской и Донецкой народных республик. В общей сложности в Башкирию на отдых этим летом приедут не менее 1500 детей.

Напомним, всего этим летом в Башкирии будут работать 1 663 организации отдыха детей и их оздоровления. По предварительным данным, в них отдохнут более 494,8 тысячи детей.

О том, как форум «Взлетай!» изменил сферу школьного образования в Башкирии, можно узнать в этом материале «Башинформа».