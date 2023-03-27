Новости Башкортостана и Уфы
76.57
+0.12
82.29
-0.1
78.28
+0.16
6+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 14:57

В детских лагерях Башкирии началась установка быстровозводимых конструкций - модулей

В Башкирии с 1 марта на территориях загородных детских лагерей началась работа по возведению модулей. Об этом на оперативном совещании правительства рассказал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. 

Как сообщал ранее «Башинформ», в январе 2023 года республика успешно прошла конкурс и вошла в число 15 регионов - победителей федерального проекта на выделение субсидии для создания некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) в загородных стационарных лагерях.

«Благодаря участию республики в федеральном проекте, общая вместимость загородных стационарных лагерей увеличится на почти 300 мест. К 25 мая все шесть модулей будут готовы принять детей уже этим летом», - подчеркнул Айбулат Хажин, отметив, что республика и в дальнейшем планирует участвовать в таком федеральном проекте.

Он также добавил, что во время летней оздоровительной кампании-2023, как и в прошлом году, будет организован отдых детей из Луганской и Донецкой народных республик. В общей сложности в Башкирию на отдых этим летом приедут не менее 1500 детей.

Напомним, всего этим летом в Башкирии будут работать 1 663 организации отдыха детей и их оздоровления. По предварительным данным, в них отдохнут более 494,8 тысячи детей.

О том, как форум «Взлетай!» изменил сферу школьного образования в Башкирии, можно узнать в этом материале «Башинформа»

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика