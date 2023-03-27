Новости Башкортостана и Уфы
76.57
+0.12
82.29
-0.1
78.28
+0.16
6+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 13:22

В летних лагерях Башкирии этим летом отдохнут почти 495 тысяч детей

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Министерство образования и науки Башкирии начало подготовку к предстоящей летней оздоровительной кампании. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил глава республиканского минобрнауки Айбулат Хажин.

По его словам, консолидированным бюджетом региона предусмотрено финансирование оздоровительной кампании-2023 в размере более 2,5 млрд рублей.

«Ежегодно, в соответствии с официальными данными Росстата, индексируется рекомендуемая стоимость пребывания одного ребенка в сутки в лагерях республики. В этом году процент индексации составил 10,98%. Так, в этом году в загородных стационарных лагерях стоимость одного койко-дня составит 1045 рублей», — констатировал Айбулат Хажин.

Всего этим летом в Башкирии будут работать 1 663 организации отдыха детей и их оздоровления. Охват всеми формами отдыха предварительно составит более 494,8 тысячи детей.

«Дети должны отдохнуть, — подчеркнул Глава Башкирии Радий Хабиров по итогам выступления министра образования и науки. — Они устали еще больше нас».

О том, как форум «Взлетай!» изменил сферу школьного образования в Башкирии, можно узнать в этом материале "Башинформа"

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика