В летних лагерях Башкирии этим летом отдохнут почти 495 тысяч детей

Министерство образования и науки Башкирии начало подготовку к предстоящей летней оздоровительной кампании. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил глава республиканского минобрнауки Айбулат Хажин.

По его словам, консолидированным бюджетом региона предусмотрено финансирование оздоровительной кампании-2023 в размере более 2,5 млрд рублей.

«Ежегодно, в соответствии с официальными данными Росстата, индексируется рекомендуемая стоимость пребывания одного ребенка в сутки в лагерях республики. В этом году процент индексации составил 10,98%. Так, в этом году в загородных стационарных лагерях стоимость одного койко-дня составит 1045 рублей», — констатировал Айбулат Хажин.

Всего этим летом в Башкирии будут работать 1 663 организации отдыха детей и их оздоровления. Охват всеми формами отдыха предварительно составит более 494,8 тысячи детей.

«Дети должны отдохнуть, — подчеркнул Глава Башкирии Радий Хабиров по итогам выступления министра образования и науки. — Они устали еще больше нас».

О том, как форум «Взлетай!» изменил сферу школьного образования в Башкирии, можно узнать в этом материале "Башинформа".