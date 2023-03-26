Небольшая вода: почему в Башкирии в последние годы нет сильных весенних паводков?

В последние годы весеннее половодье в Башкирии имеет весьма ограниченный характер: главные реки не выходят даже на пойму. Такая ситуация складывается и этой весной. По данным «Башгидромета», в марте 2023 года запасы воды в снежном покрове в целом по бассейну реки Белой оценивались на 20 - 40% меньше средних многолетних значений на весну, а максимальные уровни на реках Бельского бассейна ожидаются на 0,2-1,5 метров ниже нормы. Причины таких явлений носят как природный, так и техногенный характер, причем часто одни факторы дополняют другие.

Но общий низкий уровень паводка не исключает локальных и весьма серьезных подтоплений населенных пунктов, связанных, прежде всего, с ледовыми заторами или загрязнением русла малых рек.

Поэтому, несмотря на благоприятный прогноз, подготовка к весеннему паводку традиционно идет в Башкирии с учетом наихудшего сценария, при котором в зоне подтопления могут оказаться 257 населенных пунктов, где расположено свыше 20 тысяч домов с населением до 80 тысяч человек. На особом контроле находятся 47 затороопасных участков. К развертыванию подготовлено 446 пунктов временного размещения вместимостью свыше 85 тысяч человек.

«Важное значение имеет оповещение жителей о паводковых угрозах, – сказал Глава республики Радий Хабиров. – Пункты временного размещения нужно обеспечить спальными местами, продуктами и медикаментами. Главы муниципалитетов должны держать все эти вопросы на личном контроле».

Дефицит емкости

Сто лет назад сильные павoдки случались в Башкирии регулярно. В 1899 году 15–16 апреля на уфимском водомерном посту зарегистрировали отметку в 11 метров. Но и это не было рекордом. Наиболее высокий за всю историю наблюдений уровень воды в реке Белой - 1120 сантиметров был отмечен 12 мая 1882 года. Большие уровни также были в 1914 (1054 см) и 1916 годах (1071 см).

Ситуация с паводками в районе столицы Башкирии изменилась в 1960 году, когда в верхнем течении реки Уфы было введено в строй Павловское водохранилище, способное уменьшать уровень подъема воды в районе мерного поста у Монумента Дружбы примерно на два метра. И тем не менее, проблема весенних подтоплений, хоть и стала несколько меньшей, но никуда не ушла, а по сравнению с ситуацией начала прошлого века, обстановка в ряде районов даже ухудшилась из-за появления новой жилой застройки в низменных местах поймы рек.

Массовые подтопления частного сектора начинаются с подъемом воды реки Белой в районе Уфы до 8 метров от нуля поста, а если уровень доходит до 9 метров, происходит настоящее стихийное бедствие. Крупнейший паводок в новейшей истории случился в 1979 году, когда вода поднялась до 987 сантиметров, а переливы отмечались даже на трассе Уфа-Аэропорт, вдоль которой стояли спасавшиеся от разгула стихии лоси.

Отметим, что большинство российских крупных городов, в том числе соседние Самара, Пермь и Казань давно забыли о наводнениях, поскольку реки в этих регионах зарегулированы системой крупных водохранилищ, способных аккумулировать большую часть паводковых вод.