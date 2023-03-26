Небольшая вода: почему в Башкирии в последние годы нет сильных весенних паводков?

В последние годы весеннее половодье в Башкирии имеет весьма ограниченный характер: главные реки не выходят даже на пойму. Такая ситуация складывается и этой весной. По данным «Башгидромета», в марте 2023 года запасы воды в снежном покрове в целом по бассейну реки Белой оценивались на 20 - 40% меньше средних многолетних значений на весну, а максимальные уровни на реках Бельского бассейна ожидаются на 0,2-1,5 метров ниже нормы. Причины таких явлений носят как природный, так и техногенный характер, причем часто одни факторы дополняют другие.
Но общий низкий уровень паводка не исключает локальных и весьма серьезных подтоплений населенных пунктов, связанных, прежде всего, с ледовыми заторами или загрязнением русла малых рек.
Поэтому, несмотря на благоприятный прогноз, подготовка к весеннему паводку традиционно идет в Башкирии с учетом наихудшего сценария, при котором в зоне подтопления могут оказаться 257 населенных пунктов, где расположено свыше 20 тысяч домов с населением до 80 тысяч человек. На особом контроле находятся 47 затороопасных участков. К развертыванию подготовлено 446 пунктов временного размещения вместимостью свыше 85 тысяч человек.
«Важное значение имеет оповещение жителей о паводковых угрозах, – сказал Глава республики Радий Хабиров. – Пункты временного размещения нужно обеспечить спальными местами, продуктами и медикаментами. Главы муниципалитетов должны держать все эти вопросы на личном контроле».
Дефицит емкости
Сто лет назад сильные павoдки случались в Башкирии регулярно. В 1899 году 15–16 апреля на уфимском водомерном посту зарегистрировали отметку в 11 метров. Но и это не было рекордом. Наиболее высокий за всю историю наблюдений уровень воды в реке Белой - 1120 сантиметров был отмечен 12 мая 1882 года. Большие уровни также были в 1914 (1054 см) и 1916 годах (1071 см).
Ситуация с паводками в районе столицы Башкирии изменилась в 1960 году, когда в верхнем течении реки Уфы было введено в строй Павловское водохранилище, способное уменьшать уровень подъема воды в районе мерного поста у Монумента Дружбы примерно на два метра. И тем не менее, проблема весенних подтоплений, хоть и стала несколько меньшей, но никуда не ушла, а по сравнению с ситуацией начала прошлого века, обстановка в ряде районов даже ухудшилась из-за появления новой жилой застройки в низменных местах поймы рек.
Массовые подтопления частного сектора начинаются с подъемом воды реки Белой в районе Уфы до 8 метров от нуля поста, а если уровень доходит до 9 метров, происходит настоящее стихийное бедствие. Крупнейший паводок в новейшей истории случился в 1979 году, когда вода поднялась до 987 сантиметров, а переливы отмечались даже на трассе Уфа-Аэропорт, вдоль которой стояли спасавшиеся от разгула стихии лоси.
Отметим, что большинство российских крупных городов, в том числе соседние Самара, Пермь и Казань давно забыли о наводнениях, поскольку реки в этих регионах зарегулированы системой крупных водохранилищ, способных аккумулировать большую часть паводковых вод.
В Башкирии влияние гидроузлов на паводковую обстановку остается весьма незначительным. Проведенный анализ показал, что емкости трех действующих водохранилищ (Павловское, Юмагузинское, Нугушское) недостаточно для исключения подтопления застроенных районов Уфы даже для паводков 30% обеспеченности, происходящих в среднем раз в три года. По данным минэкологии, Павловское водохранилище в 2016 году могло аккумулировать лишь 13% объемов половодья, а остальное прошло через него транзитом.
«Объем Павловки составляет 1,4 кубокилометров, в период паводка через него проходит в среднем 5-6 кубокилометров талой воды, а в отдельные, особенно сложны годы, это показатель возрастает до 10-12 куб. км», - пояснили в эксплуатирующей Павловскую плотину и ГЭС Башкирской генерирующей компании.
Сухие рекорды
Последний серьезный весенний паводок случился в Башкирии в 2007 году, когда Белая поднялась до отметки в 902 сантиметра. Затем масштабы половодий стали постоянно снижаться, а в последние годы крупные реки весной даже не выходят из берегов. Так, в прошлом году максимальный подъем Белой составил 460 сантиметров, при средних многолетних значениях 720 см.
По мнению ученых, на это влияет целый комплекс причин природного и антропогенного происхождения. Главная – глобальное потепление, из-за которого среднегодовая температура уже поднялась в Башкирии на 1 градус Цельсия. Это вроде бы небольшая величина серьезно влияет на климат, приводя к учащению малоснежных теплых зим и сильных летних засух.
В 2010 году над большей частью России, в том числе и Башкирией, господствовал аномальный блокирующий антициклон продолжительностью около 50 суток, хотя обычно длительность таких погодных явлений не превышает 5-7 дней. Результатом стала сильнейшая засуха, из-за которой в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация, а экономический ущерб составил свыше 13 миллиардов рублей. Ситуация, пусть и в несколько меньшем масштабе, повторилась через два года. Последствием этих засух стал зафиксированный осенью 2012 года рекордно низкий за всю историю наблюдений уровень реки Белой в районе Уфы – минус 156 сантиметров. Но период маловодья продолжился и в последующие годы, в результате чего в 2021 году был установлен новый антирекорд уровня Белой – минус 162 см. Несложно понять, что низкий уровень рек при становлении льда и в начале ледохода, естественным образом снижает их максимальный весенний подъем.
Комплексный подход
Наряду с погодными факторами, на прохождение весеннего паводка влияет ряд менее заметных процессов, прежде всего, уровень грунтовых вод от которых зависит наполняемость проточных озер и малых рек, питающих более крупные водоемы. Сделанный учеными анализ топографических карт 1885-1984 годов и спутниковых снимков 2000-2006 гг., отражающих развитие реки Белой и ее притоков, показал тенденцию к исчезновению болот и повсеместное высыхание озер-стариц и мелких рек, питаемых в основном грунтовыми водами. Согласно оценкам экспертов-гидрологов, по сравнению с началом прошлого века в Башкирии исчезло до 70% водных объектов.
У этих процессов существует несколько объяснений. Ряд экспертов полагает, что причиной истощения подземных водоносных пластов стала вырубка лесов, серьезно изменившая режим накопления влаги в почве и ускорив ее испарение. Другой момент связан с техногенным воздействием, прежде всего, добычей нефти, объем которой в Башкирии даже сейчас составляет около 10 миллионов тонн год, а раньше был значительно большим. Для добычи одной тонны нефти используется несколько тонн воды, которая закачивается в нефтяной пласт и часто остается в скважинах на глубине нескольких сотен метров, выпадая из природного круговорота. Еще одна точка зрения связывает обмеление с тектоническими процессами, приводящими к постепенному опусканию речных долин, в результате чего грунтовые воды уходят ниже, переставая питать малые водоемы. И хотя однозначного ответа на вопрос о причинах снижения уровня грунтовых вод нет, этот фактор влияет на состояние малых и крупных рек, особенно поздней осенью, зимой и ранней весной, а значит - и прохождение паводков.
В целом, характерное для последнего десятилетия отсутствие больших наводнений признается несомненным плюсом, прежде всего, по экономическим и экологическим причинам. Ущерб от затоплений густонаселенных районов может измеряться сотнями миллионов рублей, а большая вода приносит в реки много мусора и опасных веществ, что негативно влияет на состояние речной биосферы.