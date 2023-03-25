В Башкирии стал известен уточненный прогноз по срокам и масштабам весеннего паводка

«Башгидромет» предоставил агентству «Башинформ» уточненную информацию по срокам и масштабам прохождения весеннего паводка на территории нашего региона.

Согласно представленным данным, осеннее увлажнение в бассейне реки Белой оценивается на 10-20% ниже средних многолетних значений. Глубина промерзания почвы на 5-20 сантиметров меньше средних значений, а в бассейне реки Уфа близка к норме.

Зимняя водность рек бассейна Белой находится на уровне средних многолетних значений. Толщина льда на реках Белая и Уфа на 10-30 сантиметров меньше нормы.

На 20 марта запасы воды в снежном покрове в целом по бассейну реки Белой оценивались на 20-40% меньше средних многолетних значений на весну.

Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия осенне-зимнего периода, а также ожидаемое развитие весенних процессов, вскрытие рек ожидается на 7-10 дней раньше средних многолетних значений.