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Сегодня, 08:45

В Башкирии стал известен уточненный прогноз по срокам и масштабам весеннего паводка

«Башгидромет» предоставил агентству «Башинформ» уточненную информацию по срокам и масштабам прохождения весеннего паводка на территории нашего региона.

Согласно представленным данным, осеннее увлажнение в бассейне реки Белой оценивается на 10-20% ниже средних многолетних значений. Глубина промерзания почвы на 5-20 сантиметров меньше средних значений, а в бассейне реки Уфа близка к норме.

Зимняя водность рек бассейна Белой находится на уровне средних многолетних значений. Толщина льда на реках Белая и Уфа на 10-30 сантиметров меньше нормы.

На 20 марта  запасы  воды в снежном  покрове в целом по бассейну реки Белой оценивались на 20-40% меньше средних многолетних значений на весну. 

Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия осенне-зимнего периода, а также ожидаемое развитие весенних процессов, вскрытие рек ожидается на 7-10 дней раньше средних многолетних значений.

В верховьях реки Белой вскрытие ото льда произойдет 3-9 апреля, в среднем течении - 31 марта-6 апреля, в нижнем течении - 2-8 апреля. Ледоход на реке Уфе в среднем течении начнется 3-9 апреля, в нижнем - 28 марта-3 апреля.

Максимальные уровни подъема воды на реках бассейна реки Белой ожидаются на 0,2-1,5 метра ниже нормы.

На реке Белая прогнозируются следующие уровни подъема воды. У поселка Субхангулово - 350-450 сантиметров, при среднем многолетнем значении 441 см, у Стерлитамака - 310-410 см, при среднем значении 490 см, у Уфы - 530-630 см при среднем уровне 730 см, у города Бирск - 530-630 см при среднем уровне 720 см. 

На реке Уфа у поселка Шакша подъем воды прогнозируется до 550-650 см при среднем уровне 770 см. Река Дема у деревни Бочкарево поднимется до 470-570 см при среднем многолетнем значении 627 сантиметров.

Автор:Сергей Николаев
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