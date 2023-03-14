От аэролодки до вертолета: экстренные службы Башкирии показали готовность к половодью-2023

На площади перед спортивным комплексом «Уфа-Арена» 14 марта состоялся смотр готовности сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2023 года.

Заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов совместно с начальником главного управления МЧС России по РБ Маратом Латыповым и председателем госкомитета РБ по ЧС Фаритом Гумеровым проверили наличие и состояние спасательных средств, готовность техники к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, подготовку эвакуационных групп и спасателей. Руководители формирований доложили о задачах, функциональных обязанностях и готовности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, в смотре приняли участие более 240 человек личного состава. Было представлено 89 единиц техники: беспилотники для мониторинга паводковой ситуации, катера и лодки, судно на воздушной подушке, насосные станции, мобильный узел связи подвижного пункта МЧС по РБ, другая уникальная инженерная техника различных предприятий, в том числе пожарный автомобиль ПАНРК, способный работать как насосная станция в условиях паводка, а также тушить пожары, используя воду из открытых источников. Среди новой техники представлен также крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости, специальная пожарная экспертно-криминалистическая лаборатория, беспилотная авиационная система и две новые аэролодки. Для мониторинга водных объектов республики будет обеспечена готовность пожарно-спасательного вертолета Ка-32.