Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.48
80.61
+0.21
80.28
-0.49
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 12:29

От аэролодки до вертолета: экстренные службы Башкирии показали готовность к половодью-2023

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

На площади перед спортивным комплексом «Уфа-Арена» 14 марта состоялся смотр готовности сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период и пожароопасный сезон 2023 года.

Заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов совместно с начальником главного управления МЧС России по РБ Маратом Латыповым и председателем госкомитета РБ по ЧС Фаритом Гумеровым проверили наличие и состояние спасательных средств, готовность техники к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, подготовку эвакуационных групп и спасателей. Руководители формирований доложили о задачах, функциональных обязанностях и готовности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, в смотре приняли участие более 240 человек личного состава. Было представлено 89 единиц техники: беспилотники для мониторинга паводковой ситуации, катера и лодки, судно на воздушной подушке, насосные станции, мобильный узел связи подвижного пункта МЧС по РБ, другая уникальная инженерная техника различных предприятий, в том числе пожарный автомобиль ПАНРК, способный работать как насосная станция в условиях паводка, а также тушить пожары, используя воду из открытых источников. Среди новой техники представлен также крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости, специальная пожарная экспертно-криминалистическая лаборатория, беспилотная авиационная система и две новые аэролодки. Для мониторинга водных объектов республики будет обеспечена готовность пожарно-спасательного вертолета Ка-32.

Как отметил начальник МЧС по РБ Марат Латыпов, группировка сил и средств сформирована в составе более 15 тысяч человек, свыше 3 тысяч единиц техники и плавсредств. Главное назначение всей этой техники — своевременное реагирование на происшествия и оказание помощи населению, чтобы с минимальными потерями пройти период весеннего половодья.

Подготовка к обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья в республике традиционно проводится с учетом наихудшего сценария, при котором в зоне подтопления могут оказаться более 257 населенных пунктов, на территории 42 муниципалитетов, где расположено свыше 20 тысяч жилых домов с населением до 80 тысяч человек. На особом контроле находятся 47 затороопасных участков. К развертыванию в период паводка подготовлено 446 пунктов временного размещения вместимостью свыше 85 тысяч человек.

По результатам смотра Иреком Сагитовым даны оценка состоянию готовности сил и средств к выполнению задач по предназначению в период весеннего половодья и ландшафтных пожаров, а также рекомендации по совершенствованию подготовки подразделений и укомплектованности специальными средствами.

«Итог смотра: силы и средства — в готовности к применению по предназначению», — подчеркнул заместитель премьер-министра правительства РБ.

Подобные смотры сил и средств в ближайшее время пройдут во всех районах республики.

МЧС по РБ
МЧС по РБ
Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика