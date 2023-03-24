Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи, сообщили утром 24 марта в МЧС по Краснодарскому краю. По данным ведомства, сейсмическое событие было зафиксировано вечером 23 марта, очаг залегал на глубине 10 км. Интенсивность землетрясения оценивается в 2–3 балла. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Как рассказали «Башинформу» жители Уфы, которые сейчас отдыхают в Сочи, какой-либо сейсмической активности они не почувствовали.

Ранее информагентство информировало о том, что землетрясение произошло в Узбекистане и Казахстане. Кроме того, в Уфе 21 марта с 21.56 до 22.05 в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступала информация о сейсмических явлениях в пяти жилых домах: на улицах Дорофеева, 3/2, Комсомольской, 27/3, проспекте Октября, 18/3, Маршала Жукова, 17, Российская, 163а. По словам жителей, сейсмические явления в основном ощущались на верхних этажах зданий: была вибрация мебели, раскачивались люстры, происходило волнение воды в аквариумах.