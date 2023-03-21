Землетрясение произошло в Узбекистане и Казахстане

В Ташкенте и других регионах Узбекистана произошло сильное землетрясение. По данным СМИ, магнитуда в Ташкенте составила 5 баллов. В других районах страны магнитуда колебалась от 4 до 6 баллов.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В Алматы, Кызылординской и Туркестанской областях ощутили подземные толчки силой 2 балла. Эпицентр землетрясения расположен в 848 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

Ранее сообщалось, что в Шымкенте и Таразе ощущалось землетрясение силой 3 балла.

Как отметили в МЧС РК, информации о разрушениях не поступало. Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться на номер 112.

Землетрясение затронуло Туркменистан, Индию, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Афганистан и Кыргызстан.