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Вчера, 15:44

«Мы можем достроить Восточный выезд из Уфы в конце 2023 года» - Радий Хабиров

Азат Мухамедьянов, администрация Главы Башкирии
Фото:Азат Мухамедьянов, администрация Главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что Восточный выезд из Уфы может быть достроен в конце 2023 года. Как отметил руководитель республики в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, это станет возможно при условии ускоренного федерального софинансирования.

«Мы можем достроить этот транспортный коридор в конце 2023 года. Для этого просим перенести часть финансирования с 2025 года на 2023 год. Если получится решить этот вопрос, то в конце года будем готовы запустить Восточный выезд», — подчеркнул Радий Хабиров.

Дополнительные механизмы финансирования крупнейшего концессионного проекта ПФО наравне с другими масштабными объектами, которые можно сдать раньше срока, поручил проработать заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Ранее «Башинформ» сообщал, что участок от проспекта Салавата Юлаева до западного портала Восточного выезда завершен на 25%. Кроме того, в его тоннеле на днях закончен самый объемный и технологически сложный этап строительства — проходческие работы, которые заняли около трех лет.

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