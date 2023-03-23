Участок от проспекта Салавата Юлаева до западного портала Восточного выезда готов на 25%

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих соцсетях сообщил о том, что участок от проспекта Салавата Юлаева до западного портала возводимого тоннеля Восточного выезда готов на 25%. По словам градоначальника, реконструкция продолжится после освобождения стройплощадки.

Как отметил руководитель администрации столицы Башкирии, сейчас также выкупаются земельные участки и освобождается территория под реконструкцию улицы Города Галле на отрезке от проспекта Салавата Юлаева до Комсомольской протяженностью свыше километра.

«Данный участок позволит оптимизировать транспортные потоки и снизить нагрузку на транспортную сеть города. Приступить к конкурсным процедурам планируем во II квартале 2023 года. Чтобы обеспечить движение на развязке во всех направлениях, в первую очередь приступим к строительству съездов транспортной развязки», — отметил Ратмир Мавлиев.

Ранее «Башинформ» писал, что в тоннеле Восточного выезда на днях завершен самый объемный и технологически сложный этап строительства — проходческие работы, которые заняли около трех лет.