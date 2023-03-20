В Башкирии возросло количество жалоб о ямах на дорогах

Жители республики активно жалуются на состояние дорог после оттепели: сообщают о ямах, разрушенных участках дорожного полотна и разбитых тротуарах. Всего за неделю поступило почти 1200 обращений. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила руководитель управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

По ее словам, больше всего жалоб поступает от уфимцев (102 обращения за 7 дней), от жителей Стерлитамака (24 сообщения) и Октябрьского (22 жалобы).

Больше всего недовольство жителей республики вызывает состояние муниципальных дорог (1124 обращения). На разбитые проезжие части республиканского значения пожаловались 39 раз, на федеральные - 21 раз.

Вице-премьер правительства Башкирии Алан Марзаев озвучил, что асфальтовые заводы республики планируют запустить с 1 апреля. Пока дороги латают холодным асфальтом.

«Мы работаем с холодным асфальтом, проблем с этим нет. С горячим асфальтом, пока температура воздуха не прогрелась до +10, смысла нет работать. Он будет вылетать», - подчеркнул Марзаев.

Как ранее писал «Башинформ», ямочный ремонт в башкирской столице начался еще в феврале. За этот период бригады отремонтировали порядка 1500 кв. м разрушенных участков, уложили более 238 тонн асфальтобетонной смеси. Сообщить о выбоинах можно с помощью интерактивной карты на сайте администрации. О том, какие республиканские дороги планируется отремонтировать в 2023 году, читайте здесь.