Новости Башкортостана и Уфы
77.24
+0.64
82.37
+0.91
73.71
-0.08
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 13:10

В Башкирии возросло количество жалоб о ямах на дорогах

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Жители республики активно жалуются на состояние дорог после оттепели: сообщают о ямах, разрушенных участках дорожного полотна и разбитых тротуарах. Всего за неделю поступило почти 1200 обращений. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила руководитель управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

По ее словам, больше всего жалоб поступает от уфимцев (102 обращения за 7 дней), от жителей Стерлитамака (24 сообщения) и Октябрьского (22 жалобы).

Больше всего недовольство жителей республики вызывает состояние муниципальных дорог (1124 обращения). На разбитые проезжие части республиканского значения пожаловались 39 раз, на федеральные - 21 раз.

Вице-премьер правительства Башкирии Алан Марзаев озвучил, что асфальтовые заводы республики планируют запустить с 1 апреля. Пока дороги латают холодным асфальтом.

«Мы работаем с холодным асфальтом, проблем с этим нет. С горячим асфальтом, пока температура воздуха не прогрелась до +10, смысла нет работать. Он будет вылетать», - подчеркнул Марзаев.

Как ранее писал «Башинформ», ямочный ремонт в башкирской столице начался еще в феврале. За этот период бригады отремонтировали порядка 1500 кв. м разрушенных участков, уложили более 238 тонн асфальтобетонной смеси. Сообщить о выбоинах можно с помощью интерактивной карты на сайте администрации. О том, какие республиканские дороги планируется отремонтировать в 2023 году, читайте здесь.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика