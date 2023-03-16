С февраля в Уфе отремонтировано 1,5 тысячи квадратных метров разрушенных дорог

С наступлением весны на дорогах появляются ямы и выбоины. Одной из главных причин их возникновения являются частые перепады температуры от плюса к минусу и наоборот. Как отмечают специалисты, такие температурные скачки негативно влияют на состояние дорожного полотна.

В Уфе коммунальные службы уже с февраля приступили к ямочному ремонту с применением холодной асфальтобетонной и щебеночно-битумной смесей. Эти технологии позволяют проводить работы при отрицательных температурах.

При проведении ямочного ремонта дорожники используют рециклеры, которые позволяют разогревать асфальтобетонную смесь непосредственно на месте производства работ. По состоянию на 16 марта 2023 года с начала сезона уфимские бригады отремонтировали порядка 1500 кв. м разрушенных участков, уложили более 238 т асфальто-бетонной смеси.

Для удобства жителей на сайте администрации Уфы функционирует Интерактивная карта ямочного ремонта. Она позволяет в короткий период получить актуальную информацию от горожан по участкам с нарушенным дорожным покрытием через личный кабинет и оперативно принять меры по устранению указанных проблем.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал, какие дороги будут отремонтированы в Уфе в 2023 году.