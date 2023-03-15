В Уфе стал известен перечень и график ремонта автомобильных дорог в 2023 году. Как уточнило ИА "Башинформ", в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут выполнены следующие работы:

Ремонт улицы Новороссийская на участке от ул. Центральная до автодороги Дема-Затон в Демском районе города, ремонт ул. Л. Толстого в Орджоникидзевском районе, ремонт ул. имени Галле на участке от проспекта Октября до ул. Зорге в Советском районе, ремонт ул. Рижская в Ленинском районе, ремонт ул. Менделеева на участке от ул. Обская до ул. Караидельская в Кировском районе, ремонт ул. Шафиева на участке от ул. Парковая до въезда во двор у жилого дома №14 по ул. Шафиева в Октябрьском районе, а также ремонт ул. Д. Бедного на участке от ул. Глазовская до пересечения с транспортной развязкой в Дёмском районе Уфы.

В рамках территориального заказа будет выполнен ремонт ул. Пушкина на участке от ул. Цюрупы до ул. Аксакова в Кировском районе, ремонт тротуара по ул. Ленина на участке от ул. Пушкина до Кирова, капитальный ремонт ул. Чернышевского на участке от ул. Пархоменко до здания жилого дома по ул. Чернышевского, 122 в Кировском районе Уфы.

Также планируется капремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге Черкассы-Вотикеево в Орджоникидзевском районе.

Эти работы начнутся в мае и завершаться в 3-4 квартале 2023 года.