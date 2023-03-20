«Начались предрассудки глупые»: Глава Башкирии прокомментировал ЧП с куполом мечети «Ар-Рахим»

На еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии прокомментировал инцидент с падением купола одного из минаретов мечети «Ар-Рахим».

«Вокруг этого начались предрассудки глупые. Те, кто не понимает канонов и ислама, и православия, должны ясно понимать, что суеверие, что это дурной знак и так далее, грех в исламе. Поэтому не надо придумывать какие-то вещи. Надо просто посмотреть, у любой проблемы всегда есть конкретная фамилия, звание и должность человека. Есть еще такие понятия, как разгильдяйство или глупость, халатность по отношению к строительству таких объектов», - высказался Радий Хабиров.

Советник Главы республики по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам Ридаль Саитов доложил, что после ЧП назначено проведение строительной экспертизы уцелевших минаретов, при необходимости все три купола укрепят. Что касается упавшего купола минарета, восстановлению он не подлежит. ДУМ республики уже заключил договор с ЗАО инженерным центром «Грант» из Волгодонска на изготовление и установление верхней части конструкции поврежденного минарета. Также Ридаль Саитов озвучил возможные причины инцидента.

«Возможные причины: первое – это нарушение конструкции при установке, второе – объект незавершенного строительства не был законсервирован в соответствии с требованиями строительных норм и правил», - сказал он.

Радий Хабиров подчеркнул, что как минимум до первой половины 2025 года у республики нет возможности выделить деньги на дальнейшее строительство мечети «Ар-Рахим», но пообещал, что объект обязательно достроят.

Как ранее сообщал «Башинформ», 13 марта в Уфе сильный ветер сорвал купол мечети «Ар-Рахим». Руководитель ДУМ РБ Айнур Биргалин уточнил, что при падении купол сломался на две части.