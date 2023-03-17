Названа причина падения купола одного из минаретов мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Как сообщал «Башинформ», 13 марта шквалистый ветер сорвал купол одного из минаретов Соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе. При его падении были повреждены строительные леса. Строительные работы временно приостановлены, поэтому никто не пострадал.



«При первичном осмотре специалистами было выяснено, что купол минарета сломался на две части, — написал в соцсетях председатель духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин. — Часть купола, которая крепилась к минарету, осталась на нем. Слом произошел в его узкой части. По предварительным данным, разрушение произошло в результате инженерного просчета. По результатам экспертиз будут выявлены причины и предприняты меры по укреплению остальных купольных систем мечети».