Новости Башкортостана и Уфы
76.41
+0.66
81.14
+0.27
72.81
-1.89
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 12:38

В Башкирии 15-летний подросток, попавший в январе под поезд, скончался

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Трагедия с молодым человеком произошла 23 января. Как информировал «Башинформ», 15-летний парень попал под пассажирский поезд Оренбург — Уфа. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось. Ранее глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пояснил, что молодой человек был в наушниках и не услышал приближения поезда.

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы Кумертау, медики диагностировали перелом свода черепа. 31 января пациента транспортировали детской санитарной авиацией в больницу Уфы в сопровождении реаниматолога. Длительное время состояние его здоровья оценивалось как тяжелое, он находился в реанимации РДКБ без динамики.

Сегодня информагентство узнало у пресс-службы минздрава РБ, что после длительной борьбы за жизнь пациент скончался. Сердце молодого человека перестало биться 6 марта. «Башинформ» выражает соболезнования родным и близким погибшего подростка.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика