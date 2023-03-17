В Башкирии 15-летний подросток, попавший в январе под поезд, скончался

Трагедия с молодым человеком произошла 23 января. Как информировал «Башинформ», 15-летний парень попал под пассажирский поезд Оренбург — Уфа. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось. Ранее глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пояснил, что молодой человек был в наушниках и не услышал приближения поезда.

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы Кумертау, медики диагностировали перелом свода черепа. 31 января пациента транспортировали детской санитарной авиацией в больницу Уфы в сопровождении реаниматолога. Длительное время состояние его здоровья оценивалось как тяжелое, он находился в реанимации РДКБ без динамики.

Сегодня информагентство узнало у пресс-службы минздрава РБ, что после длительной борьбы за жизнь пациент скончался. Сердце молодого человека перестало биться 6 марта. «Башинформ» выражает соболезнования родным и близким погибшего подростка.