В Башкирии 15-летний парень попал под пассажирский поезд и получил страшные увечья

Как стало известно агентству «Башинформ» от источника в экстренных службах, в Куюргазинском районе днем 23 января 15-летний парень попал под пассажирский поезд «Оренбург - Уфа». Его в крайне тяжелом состоянии экстренно доставили в реанимационное отделение больницы Кумертау. Медики диагностировали перелом свода черепа.

Информагентству прокомментировали инцидент в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

«По предварительной информации, пригородным поездом сообщением „Оренбург - Уфа“ на 267 км пикет 3 травмирован подросток, 2007 года рождения, двигавшийся вдоль железнодорожных путей. Пострадавший доставлен в больницу. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Готовится к назначению ряд экспертиз», — сообщили в ведомстве.