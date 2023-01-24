Глава района Башкирии сообщил новые подробности травмирования подростка поездом

Глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил новые подробности травмирования подростка поездом.

«Вчера на территории района случился несчастный случай: подросток попал под поезд. Он был в наушниках и не услышал приближения поезда. Сейчас он в реанимации, к сожалению, его состояние крайне тяжелое», — проинформировал руководитель муниципалитета и призвал граждан соблюдать меры безопасности на железной дороге.

Как информировал «Башинформ», в Куюргазинском районе днем 23 января 15-летний мальчик попал под пассажирский поезд «Оренбург - Уфа». Его доставили в реанимационное отделение больницы Кумертау, медики диагностировали перелом свода черепа. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.