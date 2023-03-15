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Сегодня, 11:10

Житель Башкирии спас из снежного плена лошадей

скриншот видео
Фото:скриншот видео

В Баймакском районе местный житель пришел на помощь лошадям: он спас двоих животных из снежного плена. Видео с места событий размещено в соцсетях.

Известно, что мужчину зовут Азат, он живет в деревне Исяново. Сначала по дороге в Баймак, вблизи деревни Бахтигареево, он заметил жеребенка, который застрял в глубоком сугробе. Неравнодушный житель взял лопату и поспешил на помощь. Он раскопал снег и животное смогло выбраться. Спаситель предположил, что в плену жеребенок пробыл долго, так как уже был обессилен. После высвобождения он сделал несколько шагов и остановился.

«Высвободиться я ему помог, но у него нет сил. Он остался стоять на месте. Поблизости табуна не видно, жеребенок один», - говорит Азат за кадром.

Чуть позже помощь неравнодушного мужчины понадобилась взрослому скакуну. Судя по кадрам, лошадь лежала на спине и не могла встать. Но с помощью человека все же оказалась на ногах.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что в Туймазах во время прогулки в парке в сугробе застряла женщина, а в Уфе спасатели вызволили из снежного заточения мальчика.

Видео:vk.com/southbashkortostan
Автор:Ляйсан Закирова
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