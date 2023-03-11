В Уфе спасатели освободили мальчика из снежного плена

В башкирской столице помощь спасателей понадобилась ребенку, который оказался в снежном плену. По информации «Башинформа», полученной от пресс-службы МЧС республики, мальчик вместе с друзьями гулял в лесу на улице Шафиева.

Пострадавший прыгнул с забора в сугроб и застрял. Товарищи попытались его спасти, но не смогли. Тогда они обратились в экстренные службы. На место выехали спасатели уфимского поисково-спасательного отряда МЧС, которые с помощью шансового инструмента освободили его. Мальчик не пострадал.