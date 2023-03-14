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Вчера, 17:43

В Башкирии во время прогулки в парке женщина застряла по пояс в снегу

пресс-служба госкомитета РБ по ЧС
Фото:пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

В Кумертау помощь спасателей понадобилась женщине, которая застряла по пояс в снегу. Известно, что она прогуливалась по «Тропе здоровья» в городском парке культуры и отдыха. В какой-то момент она сошла с прилегающей к тропе дорожки и провалилась в глубокий сугроб. Ситуацию осложнило то, что у пострадавшей травма ноги и выбраться из снежного плена у нее самостоятельно не получилось.

Горожанка позвонила в экстренные службы. На место выехали спасатели госкомитета Башкирии по ЧС. Они освободили женщину из снежного капкана, вернули её на дорожку и проводили до выхода из парка. В медицинской помощи пострадавшая не нуждалась, чувствовала себя хорошо.

Ранее «Башинформ» писал о том, что аналогичный случай произошел в Уфе в минувшие выходные. Тогда в снежном плену оказался ребенок: он прыгнул с забора в сугроб и застрял.

Автор:Ляйсан Закирова
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