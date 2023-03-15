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Вчера, 21:21

В Башкирии закрыли ледовую переправу через реку Кама

В Башкирии на сегодняшний день остаётся действующей одна ледовая переправа через реку Белая в селе Староянзигитово Краснокамского района

Главное управление МЧС по РБ
Фото:Главное управление МЧС по РБ

В Башкирии закрыли ещё одну ледовую переправу. Движение автотранспорта по льду закрыли в через реку Кама в Краснокамском районе республики, сообщали информагентству «Башинформ» в главном управлении регионального МЧС.

Переправу закрыли в связи с наступлением тепла и уменьшением толщины льда. МЧС просит автомобилистов заранее продумать маршрут движения в заданном направлении и не выезжать на лёд вопреки запрещающим знакам.

В Башкирии на сегодняшний день остаётся действующей одна ледовая переправа через реку Белая в селе Староянзигитово Краснокамского района.

Ранее ледовые переправы закрылись через реку Уфа в селе Караидель и через реку Белую в Бирске, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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