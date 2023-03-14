В Башкирии закрылась ещё одна ледовая переправа. Движение по льду для автотранспорта закрылась через реку Уфа в селе Караидель. Информагентству «Башинформ» в главном управлении МЧС по РБ уточнили, что с сегодняшнего дня, 14 марта, закрыто движение по ледовой переправе через реку Уфа на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка.

Ледовая переправа закрыта в связи с тёплой погодой, что, конечно же, влияет на толщину льда. На проезжей части ледовой поверхности увеличивается количество трещин и открытой воды, появляются промоины с левой и с правой стороны переправы, предупредили в ведомстве.

На территории Республики Башкортостан на сегодняшний день остаются действующими еще две ледовые переправы: через реку Белую в селе Староянзигитово Краснокамского района, через реку Кама в Краснокамском районе движение временно приостановлено (в ближайшее время также планируется закрытие).