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Вчера, 21:21

В Башкирии закрылась ещё одна ледовая переправа

главное управление МЧС по РБ
Фото:главное управление МЧС по РБ

В Башкирии закрылась ещё одна ледовая переправа. Движение по льду для автотранспорта закрылась через реку Уфа в селе Караидель. Информагентству «Башинформ» в главном управлении МЧС по РБ уточнили, что с сегодняшнего дня, 14 марта, закрыто движение по ледовой переправе через реку Уфа на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка.

Ледовая переправа закрыта в связи с тёплой погодой, что, конечно же, влияет на толщину льда. На проезжей части ледовой поверхности увеличивается количество трещин и открытой воды, появляются промоины с левой и с правой стороны переправы, предупредили в ведомстве.

На территории Республики Башкортостан на сегодняшний день остаются действующими еще две ледовые переправы: через реку Белую в селе Староянзигитово Краснокамского района, через реку Кама в Краснокамском районе движение временно приостановлено (в ближайшее время также планируется закрытие).

Напомним, в Башкирии вчера закрыли ледовую переправу в Бирском районе. Как сообщало информагентство «Башинформ» со ссылкой на МЧС по РБ, в связи с наступлением устойчивых положительных температур и уменьшением толщины льда с 14.00 13 марта закрыли движение по ледовой переправе через реку Белую в Бирске.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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